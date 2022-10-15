«Брентфорд» выиграл с самым низким процентом владения мячом в нынешнем сезоне АПЛ

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни.

Как оказалось, «Брентфорд» победил, несмотря на то, что владел мячом лишь чуть более четверти игрового времени - 27,6 процентов в общей сложности. Это низший процент владения мячом для выигравшей команды в матче АПЛ с мая текущего года, когда «Эвертон» победил «Челси» с процентом владения мячом лишь 21,7%.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Брентфорд» примет дома лондонский «Челси», эта игра состоится девятнадцатого октября.