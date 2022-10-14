Дубль Тони позволил «Брентфорду» одолеть «Брайтон»

«Брайтон» после потери главного тренера продолжает валиться в турнирной таблице. Сегодня бывшая команда Грэма Поттера уступила «Брентфорду» при владении мячом в 72%. В середине первого тайма Брайан Мбеумо зарядил в перекладину, а вскоре его партнер Фрэнк Ониика протащил мяч в штрафную и сыграл на Айвена Тони, который пяткой забил очень красивый гол. После перерыва все тот же Тони заработал штрафной и реализовал его, голкипер не дотянулся до мяча - 2:0.

«Брентфорд» с 13 очками вышел на восьмое место, сократив до минимума отставание от сегодняшнего противника.