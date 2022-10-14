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Дубль Тони позволил «Брентфорду» одолеть «Брайтон»

14 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Брентфорд
2:0
Брайтон
окончен

«Брайтон» после потери главного тренера продолжает валиться в турнирной таблице. Сегодня бывшая команда Грэма Поттера уступила «Брентфорду» при владении мячом в 72%. В середине первого тайма Брайан Мбеумо зарядил в перекладину, а вскоре его партнер Фрэнк Ониика протащил мяч в штрафную и сыграл на Айвена Тони, который пяткой забил очень красивый гол. После перерыва все тот же Тони заработал штрафной и реализовал его, голкипер не дотянулся до мяча - 2:0.

«Брентфорд» с 13 очками вышел на восьмое место, сократив до минимума отставание от сегодняшнего противника.

Протокол игры  
Брентфорд2:0Брайтон
(1:0) Тони Айвен27'  
(2:0) Тони Айвен64'  
Райя ДавидАйер КристофферПиннок ИтанМи БенГенри Рико 87' (Годдос Саман ( 87') Ониика Фрэнк 71' (Расмуссен Мадс ( 71') Янельт ВиталиЙенсен Матиас  45' 80' (Каньос Серхи ( 80') Мбеумо Брайан 80' (Дасилва Джошуа ( 80') Тони АйвенВисса Йоан 71' (Баптист Шендон ( 71'  90')
Запасные: Йоргенсен МатиасЛьюис-Поттер КинКокс МэттьюДамсгор Миккель
Санчес РобертВельтман ЙоелУэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян Первис 46' (Митома Каору ( 46') Марч СоломонМакаллистер АлексисКайседо Мойсес  45'Троссар Леандро 69' (Ундав Дениз ( 69') Уэлбек ДанниГросс Паскаль 68' (Лаллана Адам ( 68')
Запасные: Гилмор БиллиСтил ДжейсонТёрнс ЭдЛемпти ТарикСармиенто ДжеремиЭнсисо Хулио
14 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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