Дубль Тони позволил «Брентфорду» одолеть «Брайтон»

«Брайтон» после потери главного тренера продолжает валиться в турнирной таблице. Сегодня бывшая команда Грэма Поттера уступила «Брентфорду» при владении мячом в 72%. В середине первого тайма Брайан Мбеумо зарядил в перекладину, а вскоре его партнер Фрэнк Ониика протащил мяч в штрафную и сыграл на Айвена Тони, который пяткой забил очень красивый гол. После перерыва все тот же Тони заработал штрафной и реализовал его, голкипер не дотянулся до мяча - 2:0.
«Брентфорд» с 13 очками вышел на восьмое место, сократив до минимума отставание от сегодняшнего противника.
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен27'
|(2:0) Тони Айвен64'
Райя Давид•Айер Кристоффер•Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико87' (Годдос Саман (87') •Ониика Фрэнк71' (Расмуссен Мадс (71') •Янельт Витали•Йенсен Матиас 45'80' (Каньос Серхи (80') •Мбеумо Брайан80' (Дасилва Джошуа (80') •Тони Айвен•Висса Йоан71' (Баптист Шендон (71') 90'
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис46' (Митома Каору (46') •Марч Соломон•Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес• 45'Троссар Леандро69' (Ундав Дениз (69') •Уэлбек Данни•Гросс Паскаль68' (Лаллана Адам (68')
14 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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