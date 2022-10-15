Велтман: «Мы играли лучше, чем показывает счёт»

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Йоэл Велтман, защитник «Брайтона», считает, что его команда не заслужила это поражение своей игрой.

- Мы не играли плохо, хотя и проиграли со счетом 0:2. У них получился очень удачный день. Придется смириться с этим. Они забили, в отличие от нас. Вот в чем разница. Но мы сражались, дух присутствовал, я знал, что на поле будет больше сражения, чем футбола. Считаю, что матч должен был заканчиваться вничью, - цитирует слова Велтмана Sky Sports.