Тоуни: «Надеюсь, попаду на ЧМ и сыграю там»

Одиннадцатый тур английского чемпионата начался с матча между «Брентфордом» и «Брайтоном», в котором подопечные Томаса Франка одержали победу благодаря двум голам Айвена Тоуни. Нападающий «Брентфорда» доволен своим выступлением и надеется, что оно поможет ему пробиться в сборную Англии и сыграть на чемпионате мира.

- Я стараюсь сделать все, что в моих силах, и надеюсь, что смогу сыграть на чемпионате мира. Ментально я к этому готов. Важно ощущать себя топ-игроком, важен этот менталитет, я работаю над этим, - цитирует слова Тоуни Sky Sports.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября.