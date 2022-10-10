​Полузащитник «Брайтона» завершил карьеру в 24 года

Полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу объявил о завершении карьеры. Замбиец вынужден повесить бутсы на гвоздь уже в 24 года, поскольку в результате обследования у него была выявлена наследственная болезнь сердца.

Энок Мвепу выступал за «Брайтон» с лета 2021 года. За английский клуб полузащитник провёл 27 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

«Брайтон» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В восьми прошедших турах команде удалось набрать 14 зачётных баллов (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения).