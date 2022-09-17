Капитан «Астон Виллы»: «Сегодня боролись за каждый мяч»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое хрупкое преимущество до конца матча. Итоги игры прокомментировал капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн. Он доволен игрой команды.

- Великолепно. Сегодня мы действительно боролись за каждый мяч. Не скажу, что это было приятно, но так надо было. В последнее время мы мало создавали, и сегодня тоже не очень много, но гол забили, а потом уверенно держались. не дав сопернику шансов, - заявил Макгинн в интервью BBC Sport.