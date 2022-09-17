Хазенхюттль: «Наш худший матч в сезоне»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое преимущество до конца матча. Итоги игры прокомментировал наставник «святых» Ральф Хазенхюттль.

- В этой игре было мало футбола. Моментов было мало и у нас, и у них. У них было два, у нас один в конце игры. Но соперник в целом действовал агрессивнее и сильнее нас, потому мы ничего не смогли создать. Это происходило буквально в каждой дуэли. Вне всяких сомнений, это наша худшая игра в сезоне, - заявил Хазенхюттль в интервью BBC Sport.