Саттон: «Джеррарду нужна победа»

Знаменитый в прошлом английский нападающий Крис Саттон поделился своим мнением о матче между «Астон Виллой» и «Сатугемптоном». Он считает, что «вилланы» должны победить, дабы снять вопросы по поводу будущего Стивена Джеррарда у руля клуб. В шести матчах Джеррарду удалось победить лишь один раз, и команда опустилась на семнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

- Мне кажется, что фанаты чуть отвернулись от Джеррарда. Ему нужна победа тут. Потому что если не будет победы, разговоры начнутся с новой силой. Думаю, что он выиграет 2:1, - цитирует Саттона BBC Sport.

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