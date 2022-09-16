«Саутгемптон» установил свой антирекорд АПЛ

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Сатугемптоном» счет был открыт в конце первого тайма - Якоб Ремзи добил мяч в ворота после мощного удара Филиппо Коутиньо. Как оказалось, «Cаутгемптон» пропустил уже в восемнадцатом гостевом матче кряду в АПЛ, серия началась еще осенью прошлого года.

Это - антирекорд команды за все время выступлений в английской Премьер-лиге, в последний раз со «святыми» такое случалось аж в 1989 году, когда АПЛ еще не было, а был лишь Первый дивизион.

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