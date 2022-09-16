«Астон Вилла» по делу обыграла «Саутгемптон»

Премьер-лига Англии вернулась после перерыва. «Астон Вилла» и «Саутгемптон» провели упорный матч, и свое преимущество бирмингемцы воплотили в один забитый гол. В конце первого тайма после подачи с левого фланга Олли Уоткинс пробивал головой, голкипер парировал, но Джакоб Рамси был успешен на добивании. Тут же Дуглас Соарес мог удвоить счет, но Гэвин Базуну среагировал. Рамси мог оформлять дубль, но на пути мяча встала нога противника.
1:0, у соперников по семь очков, они делят 11-е место.
Протокол игры
|(1:0) Рамси Джакоб41'
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли• 90'Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка•Рамси Джакоб 58'67' (Дендонкер Леандер (67') •Камара Бубакар44' (Соарес Дуглас (44') •Макгинн Джон•Бэйли Леон67' (Буэндия Эмилиано (67') •Коутиньо Филиппе 45'84' (Ингс Дэнни (84') •Уоткинс Олли
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл•Белла-Котчап Армель•Салису Мохаммед•Перро Ромен46' (Хуан Лариос (46') •Диалло Ибраима46' (Арибо Джо (46') •Уорд-Праус Джеймс• 82'Эльюнусси Мохамед79' (Эдози Самуэль (79') •Дженепо Мусса•Армстронг Адам71' (Мара Секу (71') •Адамс Че71' (Армстронг Стюарт (71')
16 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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