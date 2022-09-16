Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» по делу обыграла «Саутгемптон»

 
16 Сентября 2022 • 23:58 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Саутгемптон
окончен

Премьер-лига Англии вернулась после перерыва. «Астон Вилла» и «Саутгемптон» провели упорный матч, и свое преимущество бирмингемцы воплотили в один забитый гол. В конце первого тайма после подачи с левого фланга Олли Уоткинс пробивал головой, голкипер парировал, но Джакоб Рамси был успешен на добивании. Тут же Дуглас Соарес мог удвоить счет, но Гэвин Базуну среагировал. Рамси мог оформлять дубль, но на пути мяча встала нога противника.

1:0, у соперников по семь очков, они делят 11-е место.

Протокол игры  
Астон Вилла1:0Саутгемптон
(1:0) Рамси Джакоб41'  
Мартинес ЭмилианоЯнг Эшли  90'Конса ЭзриМингс ТайронДинь ЛюкаРамси Джакоб  58' 67' (Дендонкер Леандер ( 67') Камара Бубакар 44' (Соарес Дуглас ( 44') Макгинн ДжонБэйли Леон 67' (Буэндия Эмилиано ( 67') Коутиньо Филиппе  45' 84' (Ингс Дэнни ( 84') Уоткинс Олли
Запасные: Ольсен РобинЧамберс КалумАугустинссон ЛюдвигНакамба МарвелусСансон Морган
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБелла-Котчап АрмельСалису МохаммедПерро Ромен 46' (Хуан Лариос ( 46') Диалло Ибраима 46' (Арибо Джо ( 46') Уорд-Праус Джеймс  82'Эльюнусси Мохамед 79' (Эдози Самуэль ( 79') Дженепо МуссаАрмстронг Адам 71' (Мара Секу ( 71') Адамс Че 71' (Армстронг Стюарт ( 71')
Запасные: Маккарти АлексЧалета-Цар ДуеУолкотт ТеоЛянко Войнович
16 сентября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм 2.85 3.35 2.50
окончен Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 2.12 3.50 3.45
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
00:11 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон объяснил причины ухода из «Эвертона»
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» проиграл «Фулхэму», пропустив 3 мяча за 6 минут
16 Сентября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» по делу обыграла «Саутгемптон»
23:58 · Англия. Премьер-лига
Мартинес объяснил, почему выбрал «Манчестер Юнайтед»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» установил свой антирекорд АПЛ
23:05 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Джеррарду нужна победа»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Майнца» может возглавить «Брайтон»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер раскритиковал нового владельца «Челси»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Фулхэма» спрогнозировал, сколько забьёт Митрович
20:46 · Англия. Премьер-лига
Роберто де Дзерби может возглавить «Брайтон» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Капелло считает, что Клоппу надо было уходить из «Ливерпуля» ещё два года тому назад
19:43 · Россия. Премьер-лига
Невилл вспомнил дебют за «МЮ» против московского «Торпедо» 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Артуру
16:09 · Англия. Премьер-лига
Робби Кин: «Я хотел задержаться в «Ливерпуле» подольше, но всё сложилось иначе»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «У меня были шансы покинуть «Челси» летом»
Все новости
Рекомендуем