«Астон Вилла» по делу обыграла «Саутгемптон»

Премьер-лига Англии вернулась после перерыва. «Астон Вилла» и «Саутгемптон» провели упорный матч, и свое преимущество бирмингемцы воплотили в один забитый гол. В конце первого тайма после подачи с левого фланга Олли Уоткинс пробивал головой, голкипер парировал, но Джакоб Рамси был успешен на добивании. Тут же Дуглас Соарес мог удвоить счет, но Гэвин Базуну среагировал. Рамси мог оформлять дубль, но на пути мяча встала нога противника.

1:0, у соперников по семь очков, они делят 11-е место.