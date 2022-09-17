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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» пропускает уже 13 игр кряду - самая длинная подобная серия в АПЛ на данный момент

 
17 Сентября 2022 • 04:24 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Саутгемптон
окончен

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое преимущество до конца матча.

Для «Саутгемптона» этот пропущенный мяч означал, что команда пропускает уже в тринадцати матчах АПЛ кряду - это самая длинная текущая серия в высшей лиге английского футбола. В последний раз «святые» смогли сыграть всухую в матче против лондонского «Арсенала» 16 апреля текущего года. Тогда они выиграли с минимальным преимуществом.

В следующем туре «Саутгемптон» сыграет дома с «Эвертоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Астон Вилла
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм 2.85 3.35 2.50
окончен Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 2.12 3.50 3.45
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
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