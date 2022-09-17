«Саутгемптон» пропускает уже 13 игр кряду - самая длинная подобная серия в АПЛ на данный момент

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое преимущество до конца матча.

Для «Саутгемптона» этот пропущенный мяч означал, что команда пропускает уже в тринадцати матчах АПЛ кряду - это самая длинная текущая серия в высшей лиге английского футбола. В последний раз «святые» смогли сыграть всухую в матче против лондонского «Арсенала» 16 апреля текущего года. Тогда они выиграли с минимальным преимуществом.

В следующем туре «Саутгемптон» сыграет дома с «Эвертоном».