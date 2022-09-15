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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Белла-Кочап вызван в сборную Германии

 
15 Сентября 2022 • 14:54 Комментировать
Астон Вилла
...
Саутгемптон
1 2.00 X 3.60 2 3.60
16.09 22:00

Защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап получил свой первый в карьере вызов в сборную Германии. Немец может дебютировать за национальную команду в матчах Лиги наций против Англии и Венгрии.

Напомним, что Амель Белла-Кочап перебрался в «Саутгемптон» летом из «Бохума». 20-летний защитник сразу сумел завоевать место в основном составе команды Ральфа Хазенхюттля.

Сборную Германии с 2021 года возглавляет Ханс-Дитер Флик, который ранее побеждал в Лиге чемпионов с мюнхенской «Баварией».

На чемпионате мира Германия будет играть в одной группе со сборными Коста-Рики, Японии и Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Амель Белла-Кочап
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