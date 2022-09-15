Белла-Кочап вызван в сборную Германии

Защитник «Саутгемптона» Амель Белла-Кочап получил свой первый в карьере вызов в сборную Германии. Немец может дебютировать за национальную команду в матчах Лиги наций против Англии и Венгрии.

Напомним, что Амель Белла-Кочап перебрался в «Саутгемптон» летом из «Бохума». 20-летний защитник сразу сумел завоевать место в основном составе команды Ральфа Хазенхюттля.

Сборную Германии с 2021 года возглавляет Ханс-Дитер Флик, который ранее побеждал в Лиге чемпионов с мюнхенской «Баварией».

На чемпионате мира Германия будет играть в одной группе со сборными Коста-Рики, Японии и Испании.