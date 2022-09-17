Джеррард: «Большой успех»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое преимущество до конца матча. Итоги игры прокомментировал наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард. Он доволен игрой команды.

- Большая победа. Не очень стильная, конечно же, но нам надо было сыграть в прагматичной манере. Я горжусь усилием ребят, мы определенно сыграли лучше, чем в предыдущем матче. Мы больше владели мячом, хотя сегодня было важнее играть на очки. - заявил Джеррард в интервью BBC Sport.