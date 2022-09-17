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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Саутгемптона»: «Заслуженное поражение»

 
17 Сентября 2022 • 04:07 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Саутгемптон
окончен

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое преимущество до конца матча. Итоги игры прокомментировал защитник «святых» Кайл Уокер-Питерс.

- Мы не были в игре. Они чаще выигрывали дуэли, мячи. Они действовали агрессивнее. Не знаю, почему. В прошлом сезоне все было точно так же. Правда, тогда они забили нам четыре мяча. Я разочарован, мы заслужили поражение, хотя и были чуть лучше во втором тайме, чем в первом, - заявил Уокер-Питерс в интервью BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Кайл Уокер-Питерс
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окончен Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм 2.85 3.35 2.50
окончен Астон Вилла 1:0 Саутгемптон 2.12 3.50 3.45
17.09  14:30 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 8.40 5.40 1.36
17.09  17:00 Ньюкасл ... Борнмут 1.49 4.50 6.80
17.09  19:30 Тоттенхэм ... Лестер 1.52 4.70 6.00
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