Защитник «Саутгемптона»: «Заслуженное поражение»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» потерпел гостевое поражение, уступив «Астон Вилле» со счетом 0:1. «Вилланы» вышли вперед в первом тайме и удержали свое преимущество до конца матча. Итоги игры прокомментировал защитник «святых» Кайл Уокер-Питерс.

- Мы не были в игре. Они чаще выигрывали дуэли, мячи. Они действовали агрессивнее. Не знаю, почему. В прошлом сезоне все было точно так же. Правда, тогда они забили нам четыре мяча. Я разочарован, мы заслужили поражение, хотя и были чуть лучше во втором тайме, чем в первом, - заявил Уокер-Питерс в интервью BBC Sport.