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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» подпишет защитника «Бёрнли» Тарковски

16 Мая 2022 • 23:17 Комментировать
Бёрнли
...
Ньюкасл
2.35 3.30 3.10
22.05 18:00

«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Бёрнли» и сборной Англии Джеймса Тарковски, сообщает 90 min.

«Сороки» заинтересованы в усилении позиции центрального защитника. Команда также проявляла интерес к Свену Ботману из «Лилля» и Нико Шлоттербеку из «Фрайбурга», но оба футболиста отправились в «Милан» и «Боруссию» Дортмунд соответственно.

В текущем сезоне 29-летний Тарковски принял участие в 34 матчах за «Бёрнли» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал две результативные передачи. Контакт защитника с «Бёрнли» истекает летом 2022 года.

«Ньюкасл» после 36 матчей набрал 43 очка и располагается на 14-й строчке в АПЛ.


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Ньюкасл Бёрнли Джеймс Тарковски
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БЁРНЛИ НЬЮКАСЛ
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