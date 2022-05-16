«Ньюкасл» подпишет защитника «Бёрнли» Тарковски

«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Бёрнли» и сборной Англии Джеймса Тарковски, сообщает 90 min.

«Сороки» заинтересованы в усилении позиции центрального защитника. Команда также проявляла интерес к Свену Ботману из «Лилля» и Нико Шлоттербеку из «Фрайбурга», но оба футболиста отправились в «Милан» и «Боруссию» Дортмунд соответственно.

В текущем сезоне 29-летний Тарковски принял участие в 34 матчах за «Бёрнли» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал две результативные передачи. Контакт защитника с «Бёрнли» истекает летом 2022 года.

«Ньюкасл» после 36 матчей набрал 43 очка и располагается на 14-й строчке в АПЛ.