«Ньюкасл» договорился с «Реймсом» о переходе молодого француза

Нападающий «Реймса» Уго Экитике дал согласие на переход в «Ньюкасл», сообщает RMC Sport.

По информации источника, клубы также пришли к предварительному соглашению по трансферу футболиста. Сообщается, что 19-летний француз обойдётся английскому клубу в 36 миллионов евро, также 10 миллионов будут выплачены в виде различных бонусов.

Контракт форварда с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне Экитике провёл в составе «Реймса» 26 матчей, в которых забил 11 голов, а также отдал четыре результативные передачи.