Компани официально покинул «Андерлехт» ради работы в Англии

Наставник Венсан Компани прекратил свою работу в бельгийском «Андерлехте».

Клуб из Брюсселя официально объявил о прекращении сотрудничества с 36-летним специалистом по обоюдному согласию. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время знаменитый экс-защитник «Манчестер Сити» вернётся в Англию, чтобы встать у руля вылетевшего в Чемпионшип «Бёрнли».

Венсан Компани возглавлял «Андерлехт» с лета 2019 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата Бельгии команда заняла третье место, добыв путёвку в третий раунд квалификации Лиги конференций на следующий сезон.