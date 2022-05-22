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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Бёрнли» - «Ньюкасл» онлайн

22 Мая 2022 • 04:04 Комментировать
Бёрнли
...
Ньюкасл
2.25 3.50 3.20
Через 12 ч. 46 мин.

В одном из матчей последнего, 38-го тура чемпионата Англии сыграют «Бёрнли» и «Ньюкасл».

Поединок стартует в 18:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В заключительном туре Премьер-лиги «Бёрнли» будет бороться с «Лидсом» за сохранение прописки – одна из этих команд вылетит. Сейчас команды идут вровень, но «бордовые» имеют лучшую - гораздо лучшую - разность мячей. Это означает, что победа над «Ньюкаслом» гарантирует команде следующий сезон в АПЛ. При другом результате придётся смотреть на конкурента. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бёрнли
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БЁРНЛИ НЬЮКАСЛ
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22.05  18:00 Бёрнли ... Ньюкасл 2.44 3.35 3.00
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22.05  18:00 Брентфорд ... Лидс 2.38 3.50 2.95
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