​Где смотреть матч «Бёрнли» - «Ньюкасл» онлайн

В одном из матчей последнего, 38-го тура чемпионата Англии сыграют «Бёрнли» и «Ньюкасл».

Поединок стартует в 18:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

В заключительном туре Премьер-лиги «Бёрнли» будет бороться с «Лидсом» за сохранение прописки – одна из этих команд вылетит. Сейчас команды идут вровень, но «бордовые» имеют лучшую - гораздо лучшую - разность мячей. Это означает, что победа над «Ньюкаслом» гарантирует команде следующий сезон в АПЛ. При другом результате придётся смотреть на конкурента.