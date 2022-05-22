Эшли Барнс: «Думаю, даже судьи хотели нашего вылета из АПЛ»

Нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс высказался о результатах сезона.

«Думаю, в последние сезоны люди смотрят на нас и думают, что мы сложная команда, уродливая. Я думаю, что даже судьи хотели, чтобы мы покинули АПЛ», - сказал нападающий.

Барнс добавил, что недоволен многими судейскими решениями по отношению к его команде в этом сезоне.

Проиграв в заключительном туре со счетом 1:2 «Ньюкаслу» «Бёрнли» занял 18-е место и не смог сохранить прописку в Премьер-лиге.

Сам нападающий провел в этом сезоне 23 игры, отметившись одним голом.