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Хадсон-Одои рассказал о неприятных, но эффективных методах работы Тухеля в «Челси»

28 Февраля 2022 • 17:27 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
7.80 4.10 1.47
05.03 18:00

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои высказался о главном тренере команды Томасе Тухеле. Футболист заявил, что Тухель является очень хорошим человеком и прекрасным специалистом, но методы его работы, с помощью которых он добивается прогресса, нравятся далеко не всем.

«Он знает, как выжать максимум из каждого игрока, иногда он делает это таким образом, что тебе не хотелось бы это слышать», – приводит слова Хадсона-Одои Daily Mail.

Каллум Хадсон-Одои признаётся, что мысленно всегда пытается попросить тренера не кричать так громко, но всё-таки понимает эту эмоциональность тренера, который предан своей команде и клубу, нацеливаясь на максимальные результаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Каллум Хадсон-Одои
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БЁРНЛИ ЧЕЛСИ
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