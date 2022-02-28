Хадсон-Одои рассказал о неприятных, но эффективных методах работы Тухеля в «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои высказался о главном тренере команды Томасе Тухеле. Футболист заявил, что Тухель является очень хорошим человеком и прекрасным специалистом, но методы его работы, с помощью которых он добивается прогресса, нравятся далеко не всем.

«Он знает, как выжать максимум из каждого игрока, иногда он делает это таким образом, что тебе не хотелось бы это слышать», – приводит слова Хадсона-Одои Daily Mail.

Каллум Хадсон-Одои признаётся, что мысленно всегда пытается попросить тренера не кричать так громко, но всё-таки понимает эту эмоциональность тренера, который предан своей команде и клубу, нацеливаясь на максимальные результаты.