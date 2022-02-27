Кристенсен о контракте с «Челси»: «Хочу лишь быть частью побеждающей команды»

Андреас Кристенсен ещё не знает, покинет ли «Челси» в конце сезона. Контракт датского защитника с «пенсионерами» рассчитан до лета 2022 года. Никакой информации о продлении пока не поступало.

«Что-то все еще можно сделать. Быть частью побеждающей команды – единственное, чего я хочу. Ситуация непростая, все переговоры проходят между клубом и моими ребятами. Я стараюсь держаться подальше, поскольку хочу сосредоточиться на футболе. Остальное я доверяю моим ребятам и клубу», – сказал 25-летний футболист.

Ранее появилась информация, что футболистом интересуется мюнхенская «Бавария», желающая укрепить свою линию защиты.