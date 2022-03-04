«Челси» потратил на трансферы почти 2,5 млрд евро в эпоху Абрамовича

Лондонский «Челси» под управлением Романа Абрамовича был одной из важнейших фигур мирового футбола на трансферном рынке, потратив в сумме 2,34 млрд евро.

21 трофей за 19 лет – таковы достижения «синих» за всё время, что клубом владел Роман Абрамович. Чтобы поддерживать статус мирового гранда, приходилось нередко обращаться к покупке дорогостоящих футболистов.

По данным Sky Sports, руководители «Челси» девять раз тратили на трансфер одного игрока 50 млн евро или больше, а однажды заключили сделку более чем на 100 млн.

Самое дорогое приобретение – Ромелу Лукаку из «Интера» летом 2021 года – этот трансфер обошёлся «лондонцам» в 113 млн евро. На втором и третьем местах покупки Кая Хаверца и Кепы Аррисабалаги – по 80 млн за каждого.