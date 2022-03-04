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«Челси» потратил на трансферы почти 2,5 млрд евро в эпоху Абрамовича

04 Марта 2022 • 11:36 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
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05.03 18:00

Лондонский «Челси» под управлением Романа Абрамовича был одной из важнейших фигур мирового футбола на трансферном рынке, потратив в сумме 2,34 млрд евро.

21 трофей за 19 лет – таковы достижения «синих» за всё время, что клубом владел Роман Абрамович. Чтобы поддерживать статус мирового гранда, приходилось нередко обращаться к покупке дорогостоящих футболистов.

По данным Sky Sports, руководители «Челси» девять раз тратили на трансфер одного игрока 50 млн евро или больше, а однажды заключили сделку более чем на 100 млн.

Самое дорогое приобретение – Ромелу Лукаку из «Интера» летом 2021 года – этот трансфер обошёлся «лондонцам» в 113 млн евро. На втором и третьем местах покупки Кая Хаверца и Кепы Аррисабалаги – по 80 млн за каждого.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Ромелу Лукаку Кепа Аррисабалага Кай Хаверц
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БЁРНЛИ ЧЕЛСИ
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