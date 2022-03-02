Дмитрий Егоров – о продаже «Челси» Абрамовичем: «Каррере хотя бы стадион повесили»

Журналист Дмитрий Егоров отреагировал на то, как футбольный клуб «Челси» фактически попрощался со своим владельцем – Романом Абрамовичем – в своём «Инстаграме».

Вместо фотографии Абрамовича на информационном посте отображён логотип футбольного клуба из Англии, что привело многих к непониманию сложившейся ситуации. Журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале отметил, что даже с Каррерой, когда тот покидал «Спартак», простились фотографией стадиона: «Каррере хотя бы стадион повесили», – написал Дмитрий.

Напомним, что все деньги от продажи «Челси» Абрамович планирует направить на помощь пострадавшим на Украине.