Тухель: Команда проявила характер

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель доволен увиденным в матче его подопечных против «Бёрнли», в котором «пенсионеры» накидали сопернику четыре безответных мяча. По словам Тухеля, это было необходимо в свете бурных времен, переживаемых Европой. Он доволен, что футболисты сфокусировались на игре и оставили в сторонке все остальное.

- После первого мяча мы обрели уверенность, и я доволен этим. Мы хорошо выступили и заслужили победу. Джеймс очень влияет на наш игровой рисунок. Мы оставались сконцентрированными на игровых делах, не отвлекались на различные новости, это и есть черта характера, мы проявили характер, - заявил Тухель, которого цитирует BBC Sport.