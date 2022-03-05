Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель доволен увиденным в матче его подопечных против «Бёрнли», в котором «пенсионеры» накидали сопернику четыре безответных мяча. По словам Тухеля, это было необходимо в свете бурных времен, переживаемых Европой. Он доволен, что футболисты сфокусировались на игре и оставили в сторонке все остальное.- После первого мяча мы обрели уверенность, и я доволен этим. Мы хорошо выступили и заслужили победу. Джеймс очень влияет на наш игровой рисунок. Мы оставались сконцентрированными на игровых делах, не отвлекались на различные новости, это и есть черта характера, мы проявили характер, - заявил Тухель, которого цитирует BBC Sport.
Тухель: Команда проявила характер
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|окончен
|Лестер
|1:0
|Лидс
|окончен
|Бёрнли
|0:4
|Челси
|7.90 4.15 1.47
|окончен
|Астон Вилла
|4:0
|Саутгемптон
|2.35 3.40 3.05
|окончен
|Норвич
|1:3
|Брентфорд
|3.00 3.15 2.55
|окончен
|Вулверхэмптон
|0:2
|Кристал Пэлас
|2.40 3.00 3.35
|окончен
|Ньюкасл
|2:1
|Брайтон
|2.80 3.15 2.70
|Идет 89 минута
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Хэм
|1.30 5.70 10.00
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|Арсенал
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|06.03 19:30
|Манчестер Сити
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