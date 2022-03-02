Оби Микел: Азар валял дурака на тренировке, но в матчах преображался

Бельгийский полузащитник Эден Азар немалого добился в «Челси», где его буквально боготворили за его игру. Сейчас, в «Реале», он напоминает лишь тень самого себя. Между тем в «Челси» выезжал в основном за счет таланта - как вспоминает его бывший партнер по команде, нигериец Джон Оби Микел, на тренировках Азар, что называется, «не пахал», а попросту валял дурака, уточняет TheAtletic.

- Я всегда говорил - это один из лучших талантов, когда-либо виданных мной. У него есть все, скорость, сила, техника. Если бы он хотел, то превзошел бы Месси с Роналду. Но он не хотел работать на тренировках. С этой точки зрения он был вообще одним из худших. Он гулял по полю, в общем, его как бы и не было с нами. Но потом приходил день матча и он все решал, приносил нам победу, - вспоминает Микел, выступавший за «Челси» с 2006 по 2017 год.