На официальном сайте лондонского «Челси» появилось объявление о продаже клуба - Роман Абрамович, владелец «Челси», подтвердил появившиеся в последние дни слухи о том, что он подыскивает покупателя. Он не пояснил причины своего решения, но нетрудно догадаться, что они связаны с меняющейся политической обстановкой в мире.- Я хочу пояснить слухи, появившиеся в последние дни в СМИ, касательно продажи «Челси». Я всегда старался действовать прежде всего в интересах клуба. И его продажа сейчас - также в интересах клуба, его спонсоров и партнеров, - гласит сообщение от российского бизнесмена.
Абрамович объявил о продаже «Челси» официально
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Сегодня, 02 Марта
Абрамович объявил о продаже «Челси» официально
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