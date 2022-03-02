На официальном сайте лондонского «Челси» появилось объявление о продаже клуба - Роман Абрамович, владелец «Челси», подтвердил появившиеся в последние дни слухи о том, что он подыскивает покупателя. Он не пояснил причины своего решения, но нетрудно догадаться, что они связаны с меняющейся политической обстановкой в мире.

- Я хочу пояснить слухи, появившиеся в последние дни в СМИ, касательно продажи «Челси». Я всегда старался действовать прежде всего в интересах клуба. И его продажа сейчас - также в интересах клуба, его спонсоров и партнеров, - гласит сообщение от российского бизнесмена.