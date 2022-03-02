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Рюдигер ведёт диалог с «Реалом» и «ПСЖ»

02 Марта 2022 • 10:24 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
7.80 4.10 1.47
05.03 18:00

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может оформить переход в «Реал» Мадрид или французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно.

28-летний немецкий футболист ещё не определился с уходом из «Челси», но в настоящий момент не ведёт переговоров о продлении соглашения, истекающего менее чем через четыре месяца. По сведениям Sky Sports, центрбек поддерживает постоянный диалог с «Реалом» и «ПСЖ», где с высокой вероятностью продолжит карьеру в случае отказа от подписания нового договора с «лондонцами».

В текущем сезоне Антонио Рюдигер провёл за «Челси» 37 поединков во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Антонио Рюдигер
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БЁРНЛИ ЧЕЛСИ
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