Рюдигер ведёт диалог с «Реалом» и «ПСЖ»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может оформить переход в «Реал» Мадрид или французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно.

28-летний немецкий футболист ещё не определился с уходом из «Челси», но в настоящий момент не ведёт переговоров о продлении соглашения, истекающего менее чем через четыре месяца. По сведениям Sky Sports, центрбек поддерживает постоянный диалог с «Реалом» и «ПСЖ», где с высокой вероятностью продолжит карьеру в случае отказа от подписания нового договора с «лондонцами».

В текущем сезоне Антонио Рюдигер провёл за «Челси» 37 поединков во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами.