«Челси» разбил в гостях «Бёрнли», благодаря дублю Хаверца

Лондонский «Челси» убедительно выступил в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, разгромив в гостях одного из аутсайдеров чемпионата «Бёрнли». «Синим» удалось отгрузить в ворота «бордовых» сразу 4 безответных гола.
Интересно, что в первом тайме «Бернли» сумел выстоять, но уже на второй минуте второго тайма разгром хозяев начал Рис Джеймс. Ещё в течение десяти минут дублем отметился Кай Хаверц, а точку в матче поставил Кристиан Пулишич в середине второго тайма.
Протокол игры
|47'Джеймс Рис II (0:1)
|52'Хаверц Кай (0:2)
|55'Хаверц Кай (0:3)
|69'Пулишич Кристиан (0:4)
Поуп Ник•Робертс Коннор II•Тарковски Джеймс•Коллинз Натан•Тэйлор Чарли•Леннон Аарон•Вествуд Эшли • 89'Браунхилл Джош•Макнил Дуайт•Родригес Джей 63' (Корне Максвелл ( 63') •Вегхорст Ваут 78' (Барнс Эшли ( 78' ) 84'
Менди Эдуар•Чалоба Трево•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио•Джеймс Рис II 70' (Ковачич Матео ( 70') •Канте Н'Голо 70' (Лофтус-Чик Рубен ( 70') •Жоржиньо II•Ньигес Сауль•Маунт Мэйсон 78' (Вернер Тимо ( 78') •Пулишич Кристиан•Хаверц Кай
05 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
«Челси» закрепился на третьем месте в АПЛ, имея в активе 53 очка. «Бёрнли» остаётся на 18-м месте, в зоне вылета, набрав только 21 очко.