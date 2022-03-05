«Челси» разбил в гостях «Бёрнли», благодаря дублю Хаверца

Лондонский «Челси» убедительно выступил в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, разгромив в гостях одного из аутсайдеров чемпионата «Бёрнли». «Синим» удалось отгрузить в ворота «бордовых» сразу 4 безответных гола.

Интересно, что в первом тайме «Бернли» сумел выстоять, но уже на второй минуте второго тайма разгром хозяев начал Рис Джеймс. Ещё в течение десяти минут дублем отметился Кай Хаверц, а точку в матче поставил Кристиан Пулишич в середине второго тайма.

«Челси» закрепился на третьем месте в АПЛ, имея в активе 53 очка. «Бёрнли» остаётся на 18-м месте, в зоне вылета, набрав только 21 очко.