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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» разбил в гостях «Бёрнли», благодаря дублю Хаверца

05 Марта 2022 • 20:03 Комментировать
Бёрнли
0:4
Челси
окончен

Лондонский «Челси» убедительно выступил в матче 28-го тура английской Премьер-лиги, разгромив в гостях одного из аутсайдеров чемпионата «Бёрнли». «Синим» удалось отгрузить в ворота «бордовых» сразу 4 безответных гола.

Интересно, что в первом тайме «Бернли» сумел выстоять, но уже на второй минуте второго тайма разгром хозяев начал Рис Джеймс. Ещё в течение десяти минут дублем отметился Кай Хаверц, а точку в матче поставил Кристиан Пулишич в середине второго тайма.

Протокол игры  
Бёрнли 0:4Челси
  47'Джеймс Рис II (0:1)
  52'Хаверц Кай (0:2)
  55'Хаверц Кай (0:3)
  69'Пулишич Кристиан (0:4)
Поуп НикРобертс Коннор IIТарковски ДжеймсКоллинз НатанТэйлор ЧарлиЛеннон АаронВествуд Эшли   89'Браунхилл ДжошМакнил ДуайтРодригес Джей  63' (Корне Максвелл (  63') Вегхорст Ваут  78' (Барнс Эшли (  78'   84')
Запасные: Томас БоббиКорк ДжекРичардсон ЛьюисЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
Менди ЭдуарЧалоба ТревоСилва ТьягоРюдигер АнтониоДжеймс Рис II  70' (Ковачич Матео (  70') Канте Н'Голо  70' (Лофтус-Чик Рубен (  70') Жоржиньо IIНьигес СаульМаунт Мэйсон  78' (Вернер Тимо (  78') Пулишич КристианХаверц Кай
Запасные: Кенеди РобертЛукаку РомелуСарр МалангЗиеш ХакимКристенсен АндреасАррисабалага Кепа
05 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

«Челси» закрепился на третьем месте в АПЛ, имея в активе 53 очка. «Бёрнли» остаётся на 18-м месте, в зоне вылета, набрав только 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бёрнли Кай Хаверц
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окончен Лестер 1:0 Лидс
окончен Бёрнли 0:4 Челси 7.90 4.15 1.47
окончен Астон Вилла 4:0 Саутгемптон 2.35 3.40 3.05
окончен Норвич 1:3 Брентфорд 3.00 3.15 2.55
окончен Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас 2.40 3.00 3.35
окончен Ньюкасл 2:1 Брайтон 2.80 3.15 2.70
05.03  20:30 Ливерпуль ... Вест Хэм 1.30 5.70 10.00
06.03  17:00 Уотфорд ... Арсенал 6.10 3.95 1.58
06.03  19:30 Манчестер Сити ... Манчестер Юнайтед 1.40 4.80 7.90
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