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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» подыскали замену Кепе

02 Марта 2022 • 12:36 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
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05.03 18:00

Лондонский «Челси» находится в поисках нового голкипера на место Кепы Аррисабалаги, которого могут отпустить летом.

В «Челси» не намерены удерживать испанского стража ворот, если по нему поступят предложения. Главным претендентом на Кепу считается «Ньюкасл».

Заменить 27-летнего вратаря в роли дублёра Эдуара Менди в лондонском клубе может Сэм Джонстон, выступающий за «Вест Бромвич». По информации TEAMTalk, именно он значится в списке целей «Челси» на предстоящее трансферное окно.

28-летний Джонстон принял участие в 29 матчах текущего розыгрыша английского Чемпионшипа за «Вест Бромвич», пропустив 25 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Бромвич Альбион Сэм Джонстон Кепа Аррисабалага
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БЁРНЛИ ЧЕЛСИ
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