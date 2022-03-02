В «Челси» подыскали замену Кепе

Лондонский «Челси» находится в поисках нового голкипера на место Кепы Аррисабалаги, которого могут отпустить летом.

В «Челси» не намерены удерживать испанского стража ворот, если по нему поступят предложения. Главным претендентом на Кепу считается «Ньюкасл».

Заменить 27-летнего вратаря в роли дублёра Эдуара Менди в лондонском клубе может Сэм Джонстон, выступающий за «Вест Бромвич». По информации TEAMTalk, именно он значится в списке целей «Челси» на предстоящее трансферное окно.

28-летний Джонстон принял участие в 29 матчах текущего розыгрыша английского Чемпионшипа за «Вест Бромвич», пропустив 25 голов.