Вернер хочет обсудить с «Челси» своё будущее

Нападающий «Челси» Тимо Вернер хочет встретиться с официальными лицами клуба, чтобы обсудить своё дальнейшее пребывание на «Стэмфорд Бридж».

Причиной встречи называется неуверенность немецкого игрока в своём статусе под руководством Томаса Тухеля. Представители Вернера намерены узнать, собирается ли наставник «синих» задействовать форварда в стартовом составе в новом сезоне. Как утверждает Goal, беседа пройдёт в ближайшие недели.

Сообщается также, что Вернер хотел бы провести переговоры с дортмундской «Боруссией», если в «Челси» ему не смогут гарантировать место в основе.

Тимо Вернер перешёл в лондонский клуб из «РБ Лейпцига» летом 2020 года. Сумма трансфера составила 53 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий из Германии сыграл всего 11 матчей в английской Премьер-лиге, забив 1 гол.