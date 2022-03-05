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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Новым владельцем «Челси» может стать турецкий бизнесмен

05 Марта 2022 • 12:09 Комментировать
Бёрнли
...
Челси
7.90 4.15 1.47
Через 4 ч. 7 мин.

Председатель совета директоров турецкой строительной компании AB Grup Holding Мухсин Байрак заинтересован в приобретении лондонского «Челси», — сообщает The Guardian.

Турки уже отправили в английский клуб официальное предложение о покупке. Ответа пока не поступило.

Ранее сообщалось, что из-за политических санкций российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение продать «Челси», которым руководит с 2003 года. За этот период «аристократы» стали четырехкратными чемпионами Англии, двукратными победителями Лиги чемпионов и еще дважды выигрывали Лигу Европы.  

В текущем сезоне «синие» занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Также подопечные Томаса Тухеля стали финалистами Кубка английской лиги и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где противостоят действующему чемпиону Франции, «Лиллю».   

 

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Челси Роман Абрамович
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05.03  18:00 Вулверхэмптон ... Кристал Пэлас 2.31 3.15 3.50
05.03  18:00 Ньюкасл ... Брайтон 2.85 3.60 2.45
05.03  20:30 Ливерпуль ... Вест Хэм 1.37 5.40 7.60
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