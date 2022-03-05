Новым владельцем «Челси» может стать турецкий бизнесмен

Председатель совета директоров турецкой строительной компании AB Grup Holding Мухсин Байрак заинтересован в приобретении лондонского «Челси», — сообщает The Guardian.

Турки уже отправили в английский клуб официальное предложение о покупке. Ответа пока не поступило.

Ранее сообщалось, что из-за политических санкций российский бизнесмен Роман Абрамович принял решение продать «Челси», которым руководит с 2003 года. За этот период «аристократы» стали четырехкратными чемпионами Англии, двукратными победителями Лиги чемпионов и еще дважды выигрывали Лигу Европы.

В текущем сезоне «синие» занимают третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Также подопечные Томаса Тухеля стали финалистами Кубка английской лиги и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где противостоят действующему чемпиону Франции, «Лиллю».