​Триппьер получил перелом ноги

«Ньюкасл» потерял одного из лидеров команды. У защитника команды Кирана Триппьера был выявлен перелом плюсневой кости левой ноги.

Точные сроки восстановления Триппьера не называются, но понятно, что 31-летний футболист в ближайшее время не сыграет.

Киран Триппьер забивал со штрафных в двух последних матчах «Ньюкасла» в английской Премьер-лиге - против «Эвертона» и «Астон Вилла». Именно в игре против бирмингемцев защитник травмировался.

Напомним, что Киран Триппьер перебрался в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно из мадридского «Атлетико».