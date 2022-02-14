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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Триппьер получил перелом ноги

14 Февраля 2022 • 15:16 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
1.65 3.80 5.30
19.02 15:30

«Ньюкасл» потерял одного из лидеров команды. У защитника команды Кирана Триппьера был выявлен перелом плюсневой кости левой ноги.

Точные сроки восстановления Триппьера не называются, но понятно, что 31-летний футболист в ближайшее время не сыграет.

Киран Триппьер забивал со штрафных в двух последних матчах «Ньюкасла» в английской Премьер-лиге - против «Эвертона» и «Астон Вилла». Именно в игре против бирмингемцев защитник травмировался.

Напомним, что Киран Триппьер перебрался в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
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ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
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