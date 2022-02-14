Сапата зимой был одной ногой в «Вест Хэме», но стороны не успели оформить трансфер до дедлайна

Как оказалось, слухи о возможном уходе нападающего Дувана Сапаты из «Аталанты» выявились правдивыми. Правда, близок к подписанию колумбийского футболиста был не «Ньюкасл», проявлявший к нему активный интерес, а «Вест Хэм».

Согласно информации, предоставленной журналистами ESPN, клубы согласовали все детали перехода, сумев сойтись на условиях сделки в последний день зимнего трансферного окно. Впрочем, сторонам не хватило времени, чтобы оформить все необходимые документа до дедлайна подачи заявок.

Напомним, что недавно Сапата отправился в лазарет «Аталанты» - он рискует пропустить длительный отрезок времени из-за серьезной мышечной травмы.