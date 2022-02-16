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«Вест Хэм» предлагает Боуэну продление контракта

16 Февраля 2022 • 00:44 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
1.67 3.75 5.30
19.02 15:30

Лондонский «Вест Хэм» планирует продление контракта с 25-летним Джарродом Боуэном, нынешнее соглашение которого с клубом истекает лишь в 2025 году. Несмотря на это, в руководстве клуба уже озаботились продлением соглашения, уточняет Evening Standart.

Боуэн выступает за «молотобойцев» с января 2020 года, перебравшись в Лондон из «Халл Сити». В последнее время они выдвинулся в основные игроки команды - в текущем сезоне на его счету уже тридцать пять матчей во всех турнирах вместе взятых, в которых ему удалось заработать 23 балла по системе гол+пас - 12 мячей плюс 11 голевых передач для своих партнеров.

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Вест Хэм Джаррод Боуэн
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ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
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