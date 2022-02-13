Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес включил Зума в состав на игру с «Лестером», но за 15 минут до матча заменил его – названа причина

13 Февраля 2022 • 21:12 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
19.02 15:30

Несмотря на шумиху вокруг инцидента, в котором замешан защитник «Вест Хэма» и сборной Франции Курт Зума, главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес решил включить футболиста в стартовый состав на матч с «Лестером». Однако за 15 до начала встречи наставник в экстренном порядке произвел замену, оставив француза вне заявки.

Как оказалось позже, во время разминки Зума пожаловался на плохое самочувствие. В частности, у него возникли проблемы со зрением.

Также стоит уточнить, что болельщики активно скандировали оскорбительные фразы в адрес Зума, пока тот находился на футбольном поле. Ранее он наткнулся на массу проблем из-за жестокого поведения со своими домашними питомцами, кошками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес Курт Зума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бёрнли 0:1 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
окончен Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон 1.63 3.80 5.80
окончен Ньюкасл 1:0 Астон Вилла 2.70 3.35 2.60
окончен Лестер 2:2 Вест Хэм 3.00 3.50 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа новый контракт
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» упустил победу над «Вест Хэмом»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Мойес включил Зума в состав на игру с «Лестером», но за 15 минут до матча заменил его – названа причина
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Он носится где попало»: Скоулз обрушился с критикой на Бруну Фернандеша
20:01 · Англия. Премьер-лига
Конте – о трёх поражениях подряд: «Команда, которая хочет в Лигу чемпионов, не может себе такого позволить»
19:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп назвал трудной минимальную победу над «Бёрнли» 2
19:23 · Англия. Премьер-лига
Погба снова задумался о подписании нового контракта с «МЮ»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» победили, «Тоттенхэм» снова проиграл 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 15 февраля 2022
18:21 · Англия. Премьер-лига
Моура: «Встретиться с разъяренным Конте - испытание не для слабонервных»
18:05 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Тоттенхэма» продолжают скандировать запрещённое слово, несмотря на просьбы клуба
17:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выделит Тухелю деньги на трансферы, чтобы бороться за титул АПЛ слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Вулверхэмптон» - 0:2 (закончен)
16:32 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Ливерпуль» - 0:1 (закончен)
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетного тренера для команды 1 слухи
Все новости
Рекомендуем