Мойес включил Зума в состав на игру с «Лестером», но за 15 минут до матча заменил его – названа причина

Несмотря на шумиху вокруг инцидента, в котором замешан защитник «Вест Хэма» и сборной Франции Курт Зума, главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес решил включить футболиста в стартовый состав на матч с «Лестером». Однако за 15 до начала встречи наставник в экстренном порядке произвел замену, оставив француза вне заявки.

Как оказалось позже, во время разминки Зума пожаловался на плохое самочувствие. В частности, у него возникли проблемы со зрением.

Также стоит уточнить, что болельщики активно скандировали оскорбительные фразы в адрес Зума, пока тот находился на футбольном поле. Ранее он наткнулся на массу проблем из-за жестокого поведения со своими домашними питомцами, кошками.