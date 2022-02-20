​Игрок «Ньюкасла» провоцировал Зума словом «мяу» во время матча

В субботу в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». По ходу игры нападающий «сорок» Крис Вуд провоцировал защитника «молотобойцев» Курта Зума словом «мяу». Об этом на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Стэн Коллимор.

Отмечается, что другой защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон даже обращал внимание арбитра на этот момент.

Напомним, что недавно Курт Зума оказался в центре скандала из-за видео, на котором он наносит удары своей кошке.

Ранее мы рассказывали о том, что фанаты «Ньюкасла» принесли на стадион надувных котиков, чтобы повлиять на Курта Зума.