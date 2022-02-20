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​Игрок «Ньюкасла» провоцировал Зума словом «мяу» во время матча

20 Февраля 2022 • 10:32 Комментировать (1)
Вест Хэм
1:1
Ньюкасл
окончен

В субботу в Премьер-лиге Англии проходил матч между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». По ходу игры нападающий «сорок» Крис Вуд провоцировал защитника «молотобойцев» Курта Зума словом «мяу». Об этом на своей страничке в «Твиттере» рассказывает журналист Стэн Коллимор.

Отмечается, что другой защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон даже обращал внимание арбитра на этот момент.

Напомним, что недавно Курт Зума оказался в центре скандала из-за видео, на котором он наносит удары своей кошке.

Ранее мы рассказывали о том, что фанаты «Ньюкасла» принесли на стадион надувных котиков, чтобы повлиять на Курта Зума.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Курт Зума Крис Вуд
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
altmax
20 Февраля 2022 в 11:07
Вуд красавец! Хотелось бы посмотреть на табло Зумы в этот момент)
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