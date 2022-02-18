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Триппьер, которого «Ньюкасл» купил зимой, рискует больше не сыграть в текущем сезоне

18 Февраля 2022 • 22:38 Комментировать
Вест Хэм
...
Ньюкасл
1.70 3.80 5.20
Через 15 ч. 17 мин.

Стартовый отрезок карьеры защитника Кирана Триппьера в «Ньюкасле» после перехода из «Атлетико» оказался довольно неоднозначным. Футболист здорово провел дебютные матчи, отметившись забитыми голами, но в последствии получил серьезную травму.

Триппьер сломал ногу, из-за чего вынужден был решиться на хирургическое вмешательство. Таким образом, англичанин рискует больше не выйти на поле в официальных матчах до конца сезона.

Главный тренер команды Эдди Хау подтвердил, что ситуация его подопечного действительно является тяжелой. «Это огромная потеря для нас, потому что он очень хорошо выступал. Сейчас не могу точно сказать, когда именно Триппьер вернется в строй», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
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