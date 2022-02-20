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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фанаты «Ньюкасла» принесли на матч надувных котиков, чтобы позлить Зума

20 Февраля 2022 • 10:17 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Ньюкасл
окончен

Недавно защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в скандал. Как известно, в сеть просочилось видео, на котором футболист избивает свою кошку. «Молотобойцы» оштрафовали Зума, но не стали ограждать его от игры команды.

Между тем, фанаты «Ньюкасла» решили попробовать позлить Курта Зума во время субботнего матча Премьер-лиги против «Вест Хэма». Они принесли на трибуну надувных котиков и демонстрировали их, надеясь обратить внимание футболиста. Об этом рассказывает Mirror.

Напомним, что матч чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом» завершился вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм Курт Зума
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