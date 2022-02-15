Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Челси»: «Скорее «Ньюкасл» выиграет АПЛ, нежели «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник лондонских клубов «Тоттенхэм» и «Челси» Джейсон Кунди сегодня работает аналитиком для talkSport. Он поделился своим мнением о перспективах «Манчестер Юнайтед», который не может выиграть чемпионат Англии вот уже почти десять лет. По мнению Кунди, это абсолютно закономерно, потому что в последние годы у руководства «Манчестер Юнайтед», как и у боссов «Арсенала», изменились приоритеты. и они уже не ставят победы во главу угла.

- Я считаю, что «Ньюкасл» может выиграть чемпионат быстрее, чем «Манчестер Юнайтед». Затраченные деньги обычно приносят результат, что подтверждается «Челси» и «Манчестер Сити». Они потратились, но они и выигрывают. Там не заботятся о счетах, там важнее трофеи. А у «Манчестер Юнайтед» и у «Арсенала» нынче другие приоритеты, необязательно честолюбивые, связанные с трофеями, - заявил Кунди.