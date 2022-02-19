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​«Ньюкасл» набрал очко в Лондоне

19 Февраля 2022 • 17:25 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Ньюкасл
окончен

Завершился стартовый матч 26-го тура чемпионата Англии. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» поделили очки, по разу огорчив друг друга забитыми голами. Команда Дэвида Мойеса открыла счёт усилиями Крэйга Доусона, но «сороки» Эдди Хау отыгрались ещё до наступления перерыва благодаря удару Джо Уиллока.

«Ньюкасл» продолжает набирать очки и отдаляться от зоны вылета, хотя конкурентам команды Эдди Хау ещё предстоит сыграть в этом туре, да и разное количество матчей на фоне множества переносов не позволяет объективно оценить турнирную ситуацию.  Это относится и к «Вест Хэму», идущему пока пятым.

Протокол игры  
Вест Хэм 1:1Ньюкасл
(1:0) Доусон Крэйг32'   
  45'Уиллок Джо (1:1)
Фабьянски ЛукашФредерикс Райан   21'  46' (Джонсон Бен (  46') Доусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл АронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродБенрахма Саид  73' (Влашич Никола (  73') Форнальс ПаблоАнтонио Майкл
Запасные: Ноубл МаркАлез АджиболаКрал АлексДиоп ИссаЧестерс ДэниэлЯрмоленко АндрейАреола Альфонс
Дубравка МартинКрафт Эмиль   31'Шёр ФабианБёрн ДэнТаргетт МэттУиллок ДжоШелви ДжонджоЖоэлинтонФрейзер Райан   76'  79' (Альмирон Мигель (  79') Вуд КрисМёрфи Джейкоб
Запасные: Гимараэс БруноЛасcеллс ДжамалГейл ДуайтДамметт ПолЛонгстафф ШонДарлоу КарлФернандес Федерико
19 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
Идет 43 минута Брайтон 0:2 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
Идет 38 минута Ливерпуль 0:0 Норвич 1.11 9.00 27.00
Идет 37 минута Астон Вилла 0:0 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
Идет 44 минута Саутгемптон 0:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
Идет 43 минута Арсенал 0:0 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
Идет 44 минута Кристал Пэлас 0:0 Челси 5.60 3.85 1.65
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.46 4.90 6.60
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед 4.40 4.00 1.77
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.48 3.20 3.05
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