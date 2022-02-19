​«Ньюкасл» набрал очко в Лондоне

Завершился стартовый матч 26-го тура чемпионата Англии. «Вест Хэм» и «Ньюкасл» поделили очки, по разу огорчив друг друга забитыми голами. Команда Дэвида Мойеса открыла счёт усилиями Крэйга Доусона, но «сороки» Эдди Хау отыгрались ещё до наступления перерыва благодаря удару Джо Уиллока.

«Ньюкасл» продолжает набирать очки и отдаляться от зоны вылета, хотя конкурентам команды Эдди Хау ещё предстоит сыграть в этом туре, да и разное количество матчей на фоне множества переносов не позволяет объективно оценить турнирную ситуацию. Это относится и к «Вест Хэму», идущему пока пятым.