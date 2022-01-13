Защитники «Челси» забили 19 голов в текущем сезоне

«Лучшая защита – это нападение», - видимо, игроки лондонского «Челси» слишком буквально восприняли данную широко известную в футбольном мире фразу. Дело в том, что гол Антонио Рюдигера в ворота «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка английской лиги стал для защитников лондонской команды уже 19 в текущем сезоне. Об этом свидетельствует BR Football.

Примечательно, что никакой из команд пока не удалось приблизиться к показателю «синих». Также отмечается, что большинство этих голов случились после розыгрышей стандартных положений.

К слову, на данный момент проходит второй тайм встречи со «шпорами» - сайт Liveresult.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.