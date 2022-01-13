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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитники «Челси» забили 19 голов в текущем сезоне

13 Января 2022 • 00:01 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Челси
5.10 2.90 1.95
2-й тайм

«Лучшая защита – это нападение», - видимо, игроки лондонского «Челси» слишком буквально восприняли данную широко известную в футбольном мире фразу. Дело в том, что гол Антонио Рюдигера в ворота «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка английской лиги стал для защитников лондонской команды уже 19 в текущем сезоне. Об этом свидетельствует BR Football.

Примечательно, что никакой из команд пока не удалось приблизиться к показателю «синих». Также отмечается, что большинство этих голов случились после розыгрышей стандартных положений.

К слову, на данный момент проходит второй тайм встречи со «шпорами» - сайт Liveresult.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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