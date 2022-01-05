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Англия. Кубок лиги

Лукаку попал в стартовый состав «Челси» на матч с «Тоттенхэмом» после нашумевшего скандала

05 Января 2022 • 22:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
12.01 22:45

На днях прогремел скандал с участием нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгиец дал неоднозначное интервью, из-за чего повздорил с партнерами по команде и с главным тренером Томасом Тухелем.

Однако наставник провел встречу со своим подопечным, уладив все недопонимания. Лукаку публично принес свои извинения, а уже сегодня, 5 января, попал в стартовый состав лондонцев на первый полуфинал Кубка лиги против «Тоттенхэма».

Напомним, что форвард пообещал болельщикам доказать свою приверженность клубу.

Проследить за развитием событий в матче можно на сайте Liveresult.ru, где будет проводиться текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ромелу Лукаку
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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