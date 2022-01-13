Матч «Тоттенхэма» и «Челси» был прерван из-за болельщика, которому стало плохо на трибунах – это третий подобный случай в Англии в текущем сезоне

Под конец матча между «Тоттенхэмом» и «Челси» в рамках полуфинала Кубка английской лиги главный арбитр Майкл Дин был вынужден приостановить игру.

Причина этому – плохое самочувствие болельщика на трибунах стадиона. Официальные лица тут же попросили медицинские службы помочь фанату, а стюарды обступили место происшествия. Пауза длилась около пяти минут.

Напомним, что подобное в Англии в текущем сезоне случается уже не впервые. Ранее прямо на стадионе от сердечного приступа спасали человека на матче «Тоттенхэм» - «Ньюкасл», а также помощь зрителю оказывалась по ходу противостояния между «Уотфордом» и «Челси».