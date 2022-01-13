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Англия. Кубок лиги

«Я устал от этих вопросов»: Конте отказался сравнивать «Челси» и «Тоттенхэм»

13 Января 2022 • 01:26 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Челси
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте повздорил с представителями СМИ на послематчевом интервью по итогам противостояния с «Челси». Итальянский специалист неоднозначно отреагировал на вопрос журналиста, который поинтересовался, верит ли наставник в то, что «шпорам» в скором времени удастся убрать образовавшуюся разницу в классе между командами.

«Знаете, я обязан приходить сюда, общаться с медиа, но я устал от этих тем. Это уже раздражает. Постоянно повторяется одна и та же ситуация, хоть я и говорю много. «Челси» заслужил пройти в финал. Во втором тайме мы создали предостаточно шансов, чтобы забить, но проиграли 0:1», - сказал Конте в эфире Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте
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окончен Тоттенхэм 0:1 Челси 5.10 2.90 1.95
13.01  22:45 Ливерпуль ... Арсенал 1.88 3.85 3.85
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