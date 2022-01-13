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Англия. Кубок лиги

Тухель остался недоволен командой после победы над «Тоттенхэмом»

13 Января 2022 • 01:34 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Челси
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал исход встречи с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка английской лиги – наставник «синих» остался недоволен некоторыми аспектами игры, несмотря на минимальную победы и выход в решающую стадию.

«Если говорить об общем впечатлении, то я рад. Но, мы должны играть лучше. Нельзя полагаться на удачу. Если мы хотим достигать результата, то надо действовать значительно лучше, чем это было сегодня. Не знаю, почему так произошло, ведь не было причин для чрезмерной самоуверенности», - поделился Тухель в эфире Sky Sports.

В финале «Челси» будет противостоять победителю пары «Арсенал» - «Ливерпуль», имя которого станет известно сегодня, 13 января.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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окончен Тоттенхэм 0:1 Челси 5.10 2.90 1.95
13.01  22:45 Ливерпуль ... Арсенал 1.88 3.85 3.85
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