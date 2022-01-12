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Тухель не будет уговаривать Рюдигера продлить контракт с «Челси»

12 Января 2022 • 00:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
2.75 3.40 2.50
Через 20 ч. 59 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции с «Тоттенхэмом» заявил, что не будет убеждать защитника Антонио Рюдигера продлевать с клубом контракт, который заканчивается в июне.

«Не думаю, что Рюдигера нужно приглашать на кофе и убеждать подписать контракт. Он настоящий профессионал, а вопрос с его контрактом в правильных руках. Я не вижу в этой ситуации проблемы», – заявил Тухель.

Напомним, что ранее в прессе появлялись слухи о том, что Рюдигер летом может присоединиться на правах свободного агента к мадридскому «Реалу». В этом сезоне защитник провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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12.01  22:45 Тоттенхэм ... Челси 2.75 3.40 2.50
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