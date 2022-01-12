Тухель не будет уговаривать Рюдигера продлить контракт с «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции с «Тоттенхэмом» заявил, что не будет убеждать защитника Антонио Рюдигера продлевать с клубом контракт, который заканчивается в июне.

«Не думаю, что Рюдигера нужно приглашать на кофе и убеждать подписать контракт. Он настоящий профессионал, а вопрос с его контрактом в правильных руках. Я не вижу в этой ситуации проблемы», – заявил Тухель.

Напомним, что ранее в прессе появлялись слухи о том, что Рюдигер летом может присоединиться на правах свободного агента к мадридскому «Реалу». В этом сезоне защитник провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил два гола.