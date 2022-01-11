Канте и Силва могут сыграть с «Тоттенхэмом»

Нголо Канте и Тиаго Силва, которые пропустили последние матчи лондонского «Челси» из-за коронавируса, могут вернуться в строй к ответной игре полуфинала Кубка лиги против «Тоттенхэма».

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «синих» Томас Тухель заявил, что оба футболиста уже здоровы, и могут вернуться в строй уже к игре против «шпор». Если результаты фитнес-теста перед игрой позволят футболистам сыграть, то игроки окажутся как минимум на скамейке запасных.

Напомним, что первый матч полуфинала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» закончился домашней победой «синих» со счётом 2:0.