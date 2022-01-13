Тухель стал автором уникального рекорда в «Челси»

В ответном матче 1/2 финала Кубка лиги «Челси» отпраздновал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 1:0. По сумме двух матчей «пенсионеры» одолели «шпор» (3:0) и шагнули в финал турнира.

Примечательно, что после прихода Томаса Тухеля в лондонский коллектив прошло 350 дней. За это время немецкий наставник вывел свою команду в финал Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги. Ранее подобного не добивался ни один специалист, работавший в «Челси».

В финале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» - «Арсенал». Первый поединок состоится сегодня, 13 января, на стадионе «Энфилд».