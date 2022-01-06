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Англия. Кубок лиги

Тухель сообщил о травме Хаверца

06 Января 2022 • 11:19 Комментировать
Челси
2:0
Тоттенхэм
окончен

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о повреждении нападающего команды Кая Хаверца.

«У него поврежден палец. Если я не ошибаюсь, там перелом. Это ужасно, ведь Кай играл с «Тоттенхэмом» через боль, которая с каждой минутой становилась сильнее. Хаверц смог дотянуть до перерыва, после чего мы были вынуждены его заменить», - приводит слова специалиста официальный сайт «пенсионеров».

Матч 1/2 финала Кубка лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж». Подопечные Томаса Тухеля одержали «сухую» победу со счетом 2:0.

Ответная игра пройдет 12 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Кай Хаверц
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