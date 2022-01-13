«Челси» стал первым финалистом Кубка лиги

Арбитр пытался назначить два пенальти в ворота «Челси» и засчитал гол «Тоттенхэма», но все пришлось отменять после просмотра повторов. «Синие» же забили однажды, но по правилам, что и помогло одержать победу в полуфинале Кубка лиги.

В среду состоялся ответный полуфинальный матч кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси». В первом матче «синие» выиграли со счётом 2:0, поэтому они были явными фаворитами в этом противостоянии. Тем не менее, «шпоры» точно не собирались сдаваться заранее, тем более, клубу явно не хватает трофеев в последние годы.

«Шпоры», естественно, начали матч активнее. «Тоттенхэм» уже в дебюте получил право на опасный штрафной, но Кейн из выгодного положения пробил в стенку. Однако «Челси» быстро ответил своими моментами. Сначала после длинной передачи из центра Лукаку поборолся за мяч, тот отскочил к Вернеру, который пытался перебросить Голлини, но направил футбольный снаряд и выше перекладины. Затем последовал ещё один пас со своей половины поля вперёд на бельгийского форварда «синих», который ворвался в штрафную и пробил, но голкипер «шпор» в этот раз выручил.

«Челси» почувствовал слабину соперника и продолжал атаковать, что привело к забитому мячу. После навеса с углового Голлини махнул кулаками мимо мяча, футбольный снаряд попал в лопатку Рюдигера и отлетел в ворота.

«Челси» продолжал атаковать. Вскоре Хадсон-Одои здорово выстрелил из-за пределов штрафной, но Голлини в этот раз выручил. «Тоттенхэм» лишь по истечении получаса огрызнулся. Сначала Хёйбьерг бил, но мяч, задев соперника, изменил траекторию и всё же не юркнул в дальний угол. После навеса с углового Санчес сбросил футбольный снаряд на дальнюю штангу, где Кейну не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить его в ворота.

«Тоттенхэм» пытался в концовке создать ещё что-то опасное у ворот «Челси». Арбитр матча даже хотел назначить пенальти в пользу «шпор», но видеопомощники подсказали, что фол Рюдигера против Хёйбьерга был за пределами штрафной. В итоге к перерыву счёт больше не изменился.

В начале второй половины Рюдигер едва не оформил дубль. После ещё одного навеса с углового он пробил чуть выше перекладины. На 56-й минуте Марринер ещё раз назначил пенальти в ворота «синих». Однако это решение вновь было отменено, так как Кепа явно сыграл в мяч, когда Лукас Моура вышел с ним один на один. Вскоре после этого Эмерсон головой замыкал навес Доэрти, но его удар вратарь «Челси» парировал. Через несколько мгновений «Тоттенхэм» забил, но ВАР показал, что Кейн был в офсайде. После этого «Челси» встрепенулся. Лукаку после навеса слева бил слёта, но мяч прошёл вышке цели.

В конце матча случилась заминка Марринер был вынужден прервать игру, так как кому-то из болельщиков на трибунах стало плохо. Довольно быстро матч возобновился, но ничего интересного на поле уже не произошло.

Таким образом, первым финалистом кубка лиги стал «Челси». Соперником лондонцем по решающем матчу станет «Арсенал» или «Ливерпуль». Интересно, что в этой паре не состоялся даже первый полуфинальный поединок. Решающий матч состоится 27 февраля на «Уэмбли».